Dolar
26.05
Euro
28.42
Altın
1,907.22
ETH/USDT
1,833.20
BTC/USDT
30,109.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İsveç polisinin başkent Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermesini kınadı.

İbrahim Khazen, Iyad Nabolsi, Ali Semerci  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

İstanbul

İsveç polisinin Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteri düzenlemeye izin vermesinin ardından Dünya Müslüman Alimler Birliği tarafından Karadaği'nin imzasıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu ırkçılıktır, özgürlük değildir ve resmi makamların desteklediği bireysel vahşete susulmamalıdır." ifadesine yer verildi.

Bunun aşırılık yanlısı Salwan Momika tarafından Kurban Bayramı'nın ilk gününde yapılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, olayın ayrıca temyiz mahkemesinin, polisin Kur'an-ı Kerim'i yakmak için düzenlenecek protesto gösterilerine getirdiği yasağı reddetmesinden iki hafta sonraya denk geldiğine işaret edildi.

İsveç polisi bugün yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altun: NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler İslam karşıtı teröristlerin yıkıcı davranışlarına izin veremez
İki bina arasına sıkışan kurbanlık koyunu itfaiye kurtardı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kilis'te çadırda kalan hiçbir vatandaşımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez
Adalet Bakanı Tunç: İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez

Benzer haberler

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Hamas ve İslami Cihad Hareketi'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet