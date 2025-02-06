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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünya Gıda Programından, Gazze'ye insani yardımın artırılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktör Yardımcısı Carl Skau, Gazze'deki milyonlarca kişiye yönelik insani yardımın ve bu insanların hayatlarını yeniden inşa etmeleri için uluslararası desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Barış Seçkin  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Dünya Gıda Programından, Gazze'ye insani yardımın artırılması çağrısı

Roma

Merkezi Roma'da bulunan BM kuruluşundan yapılan yazılı açıklamada, WFP İcra Direktör Yardımcısı Skau'nun, iki günlük Gazze ziyaretinde Cebaliye, Gazze şehri ile Han Yunus'a gittiği ve BM kuruluşlarının sorumlularıyla görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Skau, Gazze'deki ateşkese işaret ederek, "Bu, doğru yönde atılmış güçlü bir adım ancak yeterli değil. İhtiyaçların boyutu çok büyük ve ilerleme devam etmeli. Ateşkes sürmeli. Eski duruma geri dönemeyiz. Gıda dışındaki kritik alanlarda; su, temizlik, barınma, hatta çocukların yeniden okula dönmesi konusunda birlikte çalışmalıyız. WFP, lojistik uzmanlığıyla tüm çabaları desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Skau, WFP ve insani yardım alanında faaliyet gösteren herkesin, Gazzelilere kendi kendine yetebilmeleri ve açlığa karşı uzun vadeli dirençlerini artırabilmeleri için yardım etmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Skau, uluslararası topluma da çağrı yaparak, şunları kaydetti:

"Gazze halkının, gücü, direnci ve yeniden inşa etme kapasitesi eşsizdir. Yardımlarımız giderek artan şekilde onların hayatlarını yeniden inşa etme yolundaki ilk adımlarında onları desteklemeye yönelik olmalıdır ancak bunun için finansmana ihtiyacımız var. Uluslararası toplumu ve tüm bağışçıları, bu kritik dönemde WFP'nin hayat kurtarıcı yardımlarını desteklemeye devam etmeye çağırıyoruz."

Açıklamada ayrıca, şu bilgilere yer verildi:

"WFP, 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten bu yana Gazze'ye 15 bin tondan fazla gıda ulaştırdı ve 525 binden fazla kişiye gıda paketleri, sıcak yemekler ve nakit desteği sağladı. WFP, un ve yakıt temin ederek şu anda Gazze’de 22 fırını işletiyor ve ailelerin gıda dışındakiler de olmak üzere temel ihtiyaçlarını kendi kararlarıyla karşılayabilmeleri için nakit yardımı sağlıyor."

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