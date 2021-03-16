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Dünya

Dünya Gıda Programı, Ürdün'deki Suriyelilerin 'gıda güvenliği açısından en kötü dönemde' olduklarını bildirdi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) Ürdün Temsilcisi Alberto Correia Mendes, Ürdün'deki Suriyelerin iç savaşın başlangıcından bu yana "gıda güvenliği açısından en kötü dönemde" olduklarını belirtti.

Çağrı Koşak   | 16.03.2021
Dünya Gıda Programı, Ürdün'deki Suriyelilerin 'gıda güvenliği açısından en kötü dönemde' olduklarını bildirdi

İstanbul

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) internet sitesinden yapılan açıklamada, Suriye'de iç savaşın 10 yılı geride bırakması münasebetiyle dün düzenlenen etkinliğe ilişkin bilgi verildi.

Etkinlikte konuşan WFP Ürdün Temsilcisi Mendes, kuruluşun verilerine göre Ürdün'deki Suriyelilerin dörtte birinin gıda güvenliğinin olmadığını ve yüzde 65'inin ise gıda güvenliğinin kritik seviyede olduğunu ifade etti.

Mendes, Suriye'den ailelerin 10 yıl önce gelmesinden bu yana gıda güvenliği açısından en kötü dönemde olduklarını ifade etti.

Ailelerin çocuklarından daha az gıda tüketmelerini istediğini kaydeden Mendes, Ürdün'deki Suriyelilerin çocuklarını okula göndermek yerine çalışmaya ve dilenmeye yolladığını vurguladı.

Ürdün genelinde bulunan 1,3 milyon Suriyeliden yarısının "mülteci" statüsünde, diğerlerinin ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli nedenlerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenlerden oluştuğu ifade ediliyor.

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