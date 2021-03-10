Euro
8.96
Dolar
7.50
BIST 100
1,564.94
Altın
1,726.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley, kıtlığın eşiğindeki Yemen için barış çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Yemen için acil barış çağrısı yaparken aç ve savunmasız ailelere yardım etmek amacıyla mali kaynağa ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Barış Seçkin   | 10.03.2021
Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley, kıtlığın eşiğindeki Yemen için barış çağrısında bulundu Fotoğraf: Mohammed Hamoud/AA

Roma

Birleşmiş Milletlerin (BM) Roma merkezli kuruluşu Dünya Gıda Programından (WFP) yapılan açıklamaya göre, İcra Direktörü David Beasley, Yemen'e 2 günlük ziyarette bulundu.

Beasley, ziyaret kapsamında başkentte bir hastanede incelemelerde bulunarak, yetersiz beslenmenin Yemen’deki çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine ilk elden tanık oldu.

Yemen için acil barış çağrısı yapan Beasley, savunmasız ve aç ailelere yardım etmek için mali kaynak ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Beasley, "Yemen'deki insanların yarısından fazlası akut gıda kıtlığıyla mücadele ederken milyonlarcası da açlığın eşiğinde. Bunlar sadece birer sayı değil, insan. Bu gerçekten içler acısı. Yemen'de kıtlık benzeri koşullar ortaya çıkıyor ve çözüm basit. Buna yönelik bir aşımız var ve buna gıda deniyor. Hayat kurtarmak için ihtiyacımız olan şey mali kaynak." ifadelerini kullandı.

Gıda yardımının hayat kurtardığını vurgulayan Beasley, şunları kaydetti:

"Ancak, bu Yemen'de krizlere yol açan sorunları ve gıda güvensizliğinin altında yatan etkenleri çözmüyor. Ekonomiyi yeniden canlandırmak, para biriminde istikrar olması, temel malların ve yakıtın Yemen limanlarına serbest erişimi, kamuda maaşların ödenmesi, insanların gıda satın alınmasının sağlanması ve yaşamlarını inşa etmesi kalıcı çözümle mümkün olabilir."

Yemen'de 5 yaşın altındaki çocukların yarısı (2,3 milyon) bu yıl akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacak. Yaklaşık 400 bin çocuk da ciddi yetersiz beslenme, hatta tedavi görmezse hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu arada, Beasley, yarın BM Güvenlik Konseyinde Yemen gündemiyle yapılacak toplantıya katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 303 Kovid-19 vakası kaydedildi
Bakan Koca: Son hafta verileri tedbirli yaşam konusunda daha hassas davranmamız gerektiğine işaret ediyor
ABD'de azınlık gruplar Kovid-19 aşılama oranında beyazlara göre geriden geliyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley, kıtlığın eşiğindeki Yemen için barış çağrısında bulundu

Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley, kıtlığın eşiğindeki Yemen için barış çağrısında bulundu