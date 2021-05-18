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Dünya

Dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar serçenin bulunduğu tahmin ediliyor

Avustralyalı araştırmacıların hesaplamalarına göre, dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar serçe bulunuyor.

Nuri Aydın   | 18.05.2021
Dünya genelinde yaklaşık 1,6 milyar serçenin bulunduğu tahmin ediliyor

Ankara

BBC'nin haberine göre, Avustralya'nın New South Wales Üniversitesinden araştırmacılar, son 10 yılda çevrim içi veri tabanı "ebird"e kaydedilen verileri kullanarak 9 bin 700 kuş türünü inceledi.

Avustralyalı araştırmacıların çalışmasında, yaklaşık 50 milyar kuş bulunduğu ve bunların 1,6 milyarını serçelerin oluşturduğu tahmin edildi.

Çalışmada, kuş türleri arasında sığırcıklar, ahır kırlangıçları ve halka gagalı martıların popülasyonunun da bir milyarı aştığı belirtildi.

Öte yandan, çalışmada, her 10 kuş türünden birinin sayısının 5 binin altına düştüğüne dikkat çekildi.

Uzmanlar, kuş türlerine ait görüntü ve fotoğrafların kaydının tutulmasının türleri yok olmaktan kurtarmaya yönelik koruma çabalarına yardımcı olacağını savunuyor.

Çalışmanın detayları, Proceedings of the National Academy of Sciences adlı bilimsel dergide yayımlandı.

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