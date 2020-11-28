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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 43 milyonu aştı.

Fuat Kabakcı   | 28.11.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 43 milyonu geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünyada virüs bulaşan 43 milyon 1013 kişi iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 8 milyon 773 bin 103, ABD'de 7 milyon 949 bin 468 ve Brezilya'da 5 milyon 536 bin 524 kişi virüsü yenmeyi başardı.

İyileşenlerin sayısı Rusya'da 1 milyon 739 bin 470'e, Arjantin'de 1 milyon 235 bin 257'ye ve Kolombiya'da 1 milyon 189 bin 499'a ulaştı.

Türkiye'de 28 Kasım itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 396 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 62 milyonu 285 bini aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 454 bin 422 kişi hayatını kaybetti.

Dünya genelinde halen tedavi altında 17 milyon 829 bin 629 kişi bulunuyor.

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