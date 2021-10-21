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Sağlık, Koronavirüs

DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı güvenliklerinin sağlanması ve diğer sağlık sorunlarından korunması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Ömer Faruk Yıldız   | 21.10.2021
DSÖ, sağlık çalışanlarının Kovid-19'dan korunması için çabaların artırılmasını istedi

Cenevre

Örgütün ortak kuruluşlarla birlikte yayımladığı yazılı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana sağlık ve bakım çalışanları için oluşan riskin boyutu değerlendirildi.

Açıklamada, sağlık ve bakım çalışanlarının geçen yıldan bu yana sadece Kovid-19 nedeniyle değil artan iş yükleri sonucu psikolojik yıpranma, stres ve yorgunluk gibi sebeplerle yıprandıkları ifade edildi.

DSÖ üyesi ülkelere, Kovid-19'a yakalanan veya bu süreçte Kovid-19 hastalarına hizmet veren sağlık ve bakım çalışanlarının sıkı takip edilmesi, sağlık durumlarının düzenli olarak raporlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün hazırladığı ön rapordaki tahminlere göre Ocak 2020-Mayıs 2021 döneminde dünyada 80 bin ila 180 bin sağlık ve bakım çalışanının Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Üye ülkelerin siyasetçilerinden, sağlık ve bakım çalışanlarının salgın ve diğer hastalıklardan korunmasını sağlayan yasal, siyasi ve yatırımla alakalı kararları almak için yetkileri dahilinde her şeyi yapmaları istendi.

Dünya genelinde Kovid-19 aşılama oranlarındaki adaletsizliğe dikkatin çekildiği açıklamada, sağlık çalışanlarına aşılamalarda mutlaka öncelik tanınması gerektiği kaydedildi.

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