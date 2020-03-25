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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 20 bini aştı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.

Emre Aytekin   | 25.03.2020
Dünya genelinde koronavirüs kaynaklı can kaybı 20 bini aştı Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 503 kişiyle İtalya'da kaydedildi.

İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin 281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı.

Kovid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100 kişi ile Fransa oldu.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı. 

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