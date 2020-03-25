Filistin’de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm
İşgal altındaki Batı Şeria’da 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ilk ölüm kaydedildi.
Kudüs
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Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhem, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, ciddi sağlık sorunları bulunan 60 yaşındaki kadın hastanın henüz teşhis konulmadan yaşamını yitirdiğini ve daha önce yapılan testlerin sonucunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının tespit edildiğini belirtti.
Mulhem, kimlik bilgilerini açıklamadığı kadının iki oğlu ve eşine de virüs bulaştığına dikkati çekti.
Hükümet Sözcüsü Mulhem, yeni vakalarla işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısının 64’e yükseldiği, bunlardan 17’sinin iyileştiği bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.