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Dünya

ABD Başkanı Biden'dan, Gazze'ye geçici liman projesi konusunda hayal kırıklığı itirafı

ABD Başkanı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Gazze'ye insani yardım taşınmasını hedefleyen geçici liman projesinin, kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Can Hasasu  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
ABD Başkanı Biden'dan, Gazze'ye geçici liman projesi konusunda hayal kırıklığı itirafı

Washington DC

Bu yıl ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin bitiminde düzenlenen basın toplantısında konuşan Biden, bir gazetecinin sorusu üzerine, ABD ordusunun Gazze kıyısına kurduğu geçici liman projesiyle ilgili "Ortaya koyduğum bazı şeylerin başarısız olması nedeniyle hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Biden, iki kez olumsuz hava koşulları nedeniyle devre dışı kalan, üzerinden taşınan yardım malzemeleri Gazzelilere ulaştırılamayan geçici liman için "Projenin daha başarılı olmasını umuyordum." yorumunda bulundu.

Gazze'ye yüzer liman gönderileceğini Biden duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 7 Mart'ta yaptığı son Birliğin Durumu konuşmasında, Gazze halkına insani yardımların ulaştırılması için bölgeye geçici liman gönderileceğini duyurmuştu.

Biden yönetimi bu yöntemle kara sınırından Gazze'ye insani yardımın girmesini yavaşlatan İsrail yönetiminin koyduğu engeli aşmayı hedefliyordu. Bunun üzerine Pentagon, ABD istihkam birliklerinin kullandığı yüzer iskele sistemi JLOTS'u, Gazze kıyılarına doğru yola çıkardı.

İki aydan fazla süren intikalin ardından yüzer iskele, ilk kez mayıs ortasında faaliyete geçti. 25 Mayıs'ta çıkan fırtına sonucu hasar gören iskele, İsrail'de onarıldıktan sonra yeniden Gazze sahiline kurulmuştu.

ABD'nin insani yardımları indirdiği Gazze kıyısındaki alan dolma noktasına gelirken, bugüne kadar deniz yoluyla gelen yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaştığı hakkında bilgi verilmedi. Pentagon, olumsuz hava koşulları nedeniyle İsrail'in Aşdod kıyılarına çekilen geçici limanı yeniden Gazze'ye kuracağını duyurmuştu. Ancak Biden'ın bu açıklamasından sonra ABD ordusunun geçici yüzer liman ile ilgili nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.

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