Dolar
34.54
Euro
36.02
Altın
2,696.69
ETH/USDT
3,310.90
BTC/USDT
98,176.00
BIST 100
9,539.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Ajansı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde düzenlediği "İstanbul Energy Forum" devam ediyor
logo
Dünya

DSÖ: 2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insanın yerinden olabileceğini kaydetti.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
DSÖ: 2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir

Cenevre

Ghebreyesus, X'ten iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, iklim krizinin özellikle göçmenlerin sağlığını etkileyen bir sağlık krizi olduğuna vurgu yaptı.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Bu nedenle göçmen sağlığının Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) ve gelecekteki COP'larda bildirgeye dahil edilmesini talep ediyoruz. Hızla değişen bir dünyada herkesin, her yerde ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine erişebilmesi için birlikte çalışmamız kritik önem taşıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden bazı bölgeler için kar uyarısı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarınki uçuşların bir kısmı yapılamayacak
Bursa'da esnafın "belediyeden kiraladığı büfeyi işletmesinin engellendiği" iddiası
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki seferlerden bazıları iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Ossowski'yi kabul etti

Benzer haberler

DSÖ: 2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir

DSÖ: 2050'ye kadar iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 1,2 milyara kadar insan yerinden olabilir

Lübnan'daki kırılgan sağlık sistemi, İsrail'in saldırılarıyla daha büyük baskı altında

DSÖ, M çiçeği virüsüne karşı "LC16m8 aşısını" onayladı

DSÖ: 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 136 sağlık tesisine saldırı düzenlendi

DSÖ: 7 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'da 136 sağlık tesisine saldırı düzenlendi
DSÖ, İsrail ordusunun Lübnan'da sivil savunma merkezine yaptığı saldırıyı kınadı

DSÖ, İsrail ordusunun Lübnan'da sivil savunma merkezine yaptığı saldırıyı kınadı
BM: İsrail, Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdi

BM: İsrail, Gazze'den 21 bin hastanın sadece dörtte birinin tahliyesine izin verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet