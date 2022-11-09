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Dünya

Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Senato seçimlerinde yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde Senato seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden aday olan Mehmet Öz, dün yapılan seçimler sonucunda yenilgiyi kabul etti ve rakibi Demokrat John Fetterman'ı arayarak tebrik etti.

Dildar Baykan Atalay   | 09.11.2022
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Senato seçimlerinde yenilgiyi kabul ederek rakibini tebrik etti Fotoğraf: Lokman Vural Elibol/AA

Washington

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah John Fetterman'a aradım ve tebrik ettim. Kendisine ve ailesine hem kişisel olarak hem de ABD'nin yeni Senatörü olarak iyi dileklerde bulundum." ifadelerini kullandı.

Pennsylvania'da aday olarak yarışmanın, kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Öz, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Öz açıklamasında, "Ülke olarak çok büyük problemlerle karşı karşıyayız ve herkesin partizan kılıçlarını bir kenara bırakarak işine odaklanması gerekiyor. İnsanları bir araya getiren cesur bir liderlik ile gerçek bir değişim yaratabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Bir doktor olarak her zaman insanları iyileştirmek için elinden gelenin en iyisini yaptığını kaydeden Öz, "Senatör adayı olmamdaki neden de millet olarak bir iyileşme süreci başlatma umuduydu." mesajını verdi.

Associated Press (AP), resmi olmayan sonuçlara göre, ABD'de dün düzenlenen ara seçimlerde Pennsylvania eyaletindeki Senato koltuğunu Fetterman'ın aldığını duyurmuştu.

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