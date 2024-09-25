Doha Büyükelçisi Göksu: "Türkiye, (Gazze konusunda) Katar ile aynı vizyonu paylaşıyor"
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, Gazze'deki İsrail saldırılarının sona ermesi konusunda Türkiye'nin Katar'la aynı vizyonu paylaştığını belirtti.
Ad Dawhah
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu, yaptığı açıklamada, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmalarına değindi.
Dünya barışını koruma amacıyla oluşturulan Birleşmiş Milletler ve ona bağlı kuruluşların, İsrail'in saldırıları sebebiyle Gazze'de ortaya çıkan insani krize çare olamadığını hatırlatan Göksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda uluslararası sistemin adalet ve eşitlik ekseninde reforme edilmesi gerektiğini vurguladığı “Dünya beşten büyüktür” ifadesini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünya liderlerine mevcut durumu derinlemesine düşünmeleri için çağrıda bulunduğunu kaydetti.
Göksu, “Bugün, dünyada barış ve adaletin tesis edilmesi için her zamankinden daha fazla bu değerlere ihtiyaç duyuluyor” ifadelerini kullandı.
Katar Emiri Şeyh Temim'in BM kürsüsünden yaptığı barış, iklim krizi ve küresel adalet çağrısıyla ilgili Göksu, Şeyh Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı bakış açısıyla uluslararası kamuoyuna yönelik önemli mesajlar verdiğini ve bu konuşmanın bölge halklarının duygularına tercüman olduğunu belirtti.
Büyükelçi Göksu, Katar Emiri Temim'in Filistin davasına verdiği güçlü desteği ve İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına dair eleştirilerini değerlendirerek, Şeyh Temim'in "Güç, hakları ortadan kaldırmaz" şeklindeki ifadesinin, Filistin meselesinde hak ve adaletin vazgeçilmezliğine dikkati çektiğini vurguladı.
Göksu, Emir’in “İşgalin sona ermesi ve Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı, kimsenin lütfu ya da hediyesi değildir” sözlerinin, Filistinlilerin haklarının evrensel hukuk çerçevesinde korunması gerektiği yönündeki uluslararası talepleri yansıttığını belirtti.
İsrail'in Gazze'deki "en vahşi" saldırıları
"Türkiye, Katar ile aynı vizyonu paylaşıyor" ifadelerini kullanan Göksu, Emir’in İsrail’in Gazze’de Filistin halkına uyguladığı şiddeti "en vahşi" saldırılardan biri olarak nitelendirmesinin, Türkiye’nin bu konudaki duruşuyla tam bir uyum içinde olduğunu kaydetti.
Ayrıca, uluslararası toplumun bu saldırılara kayıtsız kalmasının büyük bir insani ve siyasi başarısızlık olduğunu dile getiren Şeyh Temim'in sözlerinin son derece yerinde olduğunu ifade etti.
Katar Emiri Şeyh Temim’in, Gazze’de süren savaşın "uluslararası meşruiyeti öldürdüğüne" dair uyarısını hatırlatan Göksu, bu sözlerin dünya liderlerine bir çağrı niteliğinde olduğunu belirtti. Büyükelçi Göksu, Katar Emiri Şeyh Temim'in bu önemli uyarısının, dünya liderlerini tarihsel sorumluluklarıyla yüzleşmeye davet ettiğini ve barışın sağlanması yönünde daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini vurguladığını dile getirdi.
Büyükelçi Göksu, Katar’ın uluslararası alandaki arabuluculuk ve insani yardım çalışmalarındaki etkin rolüne de değindi
Özellikle Gazze’de ateşkes sağlanması yönündeki çabalarının takdire şayan olduğunu belirten Göksu, Katar Emiri Şeyh Temim’in “Arabuluculuk ve insani yardım çalışmaları, bölgesel ve uluslararası düzeyde stratejik siyasi tercihlerimiz ve insani görevimizdir” şeklindeki sözlerine dikkati çekti.
Katar’ın, uluslararası arenada ilkeli duruşu ve insani krizlerdeki yapıcı rolü sayesinde dünya çapında saygınlık kazandığını belirten Büyükelçi Göksu, Katar’ın bu anlamlı duruşu ile dünya halklarının sevgisini ve güvenini kazandığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.