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Dünya

Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Başbakanı Kurti tarafından kabul edildi

Can Efesoy  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova Başbakanı Kurti tarafından kabul edildi

Ankara

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından Priştine'de kabul edildi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Kurti ile Priştine'de bir araya geldiği belirtildi.

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