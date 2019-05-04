Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.68
Dolar
5.96
BIST 100
93,946.08
Altın
1,278.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA'nın hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Gazze'deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet, insanlığa karşı suçtur." dedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.05.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA'nın hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ordusunun Gazze'deki Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı vurmasının "İsrail saldırganlığının yeni göstergesi" olduğunu belirterek, "İsral'in uyguladığı şiddet, insanlığa karşı suçtur." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze'deki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı hedef almasına tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Gazze'deki Anadolu Ajansı binasının hedef alınması İsrail saldırganlığının yeni göstergesi. İsrail'in uyguladığı şiddet, insanlığa karşı suçtur. Bu saldırıdan İsrail kadar onu cesaretlendirenler de sorumludur. Dünyada tek kalsak bile Filistin davasını sonuna kadar savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail, AA ofisinin olduğu binayı vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle düzenlediği saldırı sonucu bina tamamen yıkıldı.

AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu bildirilirken, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz kesin bilgiye ise ulaşılamadı.

​İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bugün öğleden sonra bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Irak ilişkileri ivme kazanıyor
Ukrayna'yı zor bir dönem bekliyor
Venezuela’daki darbe girişimi ters tepti
Aşırı sağ, Avrupa Birliği değerlerini tehdit ediyor
Trump görevden alınır mı?

Benzer haberler

Akar'dan AA'ya geçmiş olsun telefonu

Akar'dan AA'ya geçmiş olsun telefonu

'AA ofisinin hedef alınması, tanıkların uzaklaştırılması girişimidir'

Kalın'dan AA'ya 'Geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AA'ya geçmiş olsun dileği
Karamollaoğlu'ndan İsrail'e kınama

Karamollaoğlu'ndan İsrail'e kınama
'Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun'

'Yüz akımız Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun'