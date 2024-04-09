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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarka'da 28 restoran, İsrail’i boykot amacıyla Coca-Cola ürünlerini menüden kaldırdı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 28 restoran, İsrail'in Gazze'ye saldırılarından dolayı Coca Cola ürünlerinin satışını durdurdu.

Atila Altuntaş  | 09.04.2024 - Güncelleme : 09.04.2024
Danimarka'da 28 restoran, İsrail’i boykot amacıyla Coca-Cola ürünlerini menüden kaldırdı

Stockholm

Danimarka devlet televizyonu TV2'nin haberine göre Kopenhag'da 28 restoran sahibi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Coca Cola ürünlerini menüden çıkararak boykota başladı.

Boykota katılan restoran sahibi Ferdi Akbulut, yaptığı açıklamada, Filistinlilere desteklerini göstermek için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

Akbulut, müşterilerin de kararı desteklediğini belirterek, "İnsanlar Coca Cola boykotumuzu destekliyor ve çok olumlu tepkiler veriyor." ifadelerini kullandı.

Instagram'da, "Spispalestine" ismiyle İsrail'e destek veren ABD ürünlerinden Coca Cola'nın boykot edilmesi için hesap açıldı.

Hesapta, "Kardeşinizin kanını satın almayın. Coca Cola'yı boykot edin." sloganı kullanıldı.

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