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Dünya

Danimarka, savaş suçlarına karşı yasa çıkarma hazırlığında

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, hükümetin savaş suçlarına ilişkin yasa tasarısı sunmaya hazırlandığını bildirdi.

Dilara Karataş  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Danimarka, savaş suçlarına karşı yasa çıkarma hazırlığında

Ankara

Hummelgaard, yaptığı açıklamada, hükümetin savaş suçları hakkındaki yasa tasarısını sonbaharda parlamentoya sunmayı hedeflediğini belirtti.

Adalet Bakanı Hummelgaard, "Dünyaya ve özellikle de mağdurlara savaş suçlarını veya benzer uluslararası suçları kabul etmeyeceğimize dair net mesaj göndermemiz önemli." ifadesini kullandı.

Hummelgaard, 2023'te parlamento komitesini, savaş suçlarıyla alakalı ceza hukukuna dahil edilebilecek bir taslak hazırlamakla görevlendirmişti.

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