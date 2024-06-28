Danimarka, savaş suçlarına karşı yasa çıkarma hazırlığında
Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, hükümetin savaş suçlarına ilişkin yasa tasarısı sunmaya hazırlandığını bildirdi.
Ankara
Hummelgaard, yaptığı açıklamada, hükümetin savaş suçları hakkındaki yasa tasarısını sonbaharda parlamentoya sunmayı hedeflediğini belirtti.
Adalet Bakanı Hummelgaard, "Dünyaya ve özellikle de mağdurlara savaş suçlarını veya benzer uluslararası suçları kabul etmeyeceğimize dair net mesaj göndermemiz önemli." ifadesini kullandı.
Hummelgaard, 2023'te parlamento komitesini, savaş suçlarıyla alakalı ceza hukukuna dahil edilebilecek bir taslak hazırlamakla görevlendirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.