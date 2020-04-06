Euro
7.32
Dolar
6.78
BIST 100
92,071.13
Altın
1,660.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Danimarka kreşleri ve ilkokulları açıyor

Kovid-19'dan 187 kişinin hayatını kaybettiği Danimarka'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor.

Davut Çolak   | 06.04.2020
Danimarka kreşleri ve ilkokulları açıyor Fotoğraf: Rasmus Degnbol/AA

Kopenhag

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan kreşlerin ve ilkokulların 15 Nisan'dan itibaren açılacağını duyurdu.

Frederiksen, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 11 Mart’tan bu yana kapalı tutulan kreşlerin yeniden açılacağını söyledi.

Frederiksen, temel eğitim okullarının 5’inci sınıflara kadar eğitime başlayacağını, 6 ile 10’uncu sınıflar arasındaki öğrencilerin ise evde kalmayı sürdüreceğini bildirdi.

Temel eğitim okullarının mezuniyet sınavlarının iptal edildiğini kaydeden Frederiksen, liselerin mezuniyet sınavlarının ise alınan tedbirler kapsamında sınırlı şekilde gerçekleştirileceğini vurguladı.

Yoğun katılımlı etkinliklerin 31 Ağustos’a kadar iptal edildiğini açıklayan Frederiksen, geçen aydan bu yana kapalı tutulan restoranlar, kafeler, barlar, masaj salonları, solaryumlar ve kuaförlerin 10 Mayıs’a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

Frederiksen, ülkesinin İsveç ve Almanya sınırlarını kapalı tutmaya devam edeceklerini bildirdi.

Sağlık İdaresinin açıkladığı resmi rakamlara göre, Danimarka’da Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti. Ülkede 47 bin 340 kişiye test yapılırken, 4 bin 681 kişinin testinin pozitif çıktığı, 1378 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 yasaklarına uyma oranı yüzde 95
Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki
Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Benzer haberler

Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Almanya'da 3 Türk vatandaşı daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

DSÖ'den Kovid-19 aşısının Afrika'da denenmesini isteyen Fransız doktorlara sert tepki

Fildişi Sahili Savunma Bakanı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması
Suudi Arabistan'da 4 il ve 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suudi Arabistan'da 4 il ve 5 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Danimarka kreşleri ve ilkokulları açıyor

Danimarka kreşleri ve ilkokulları açıyor