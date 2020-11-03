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Dünya, Koronavirüs

Danimarka’da Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek vaka sayısı açıklandı

Danimarka’da, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1353 kişiyle günlük en yüksek vaka sayısı açıklandı.

Davut Çolak   | 03.11.2020
Danimarka’da Kovid-19 vakalarında günlük en yüksek vaka sayısı açıklandı

Kopenhag

Danimarka’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 1353 kişiyle günlük en yüksek vaka sayısı açıklandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Devlet Serum Enstitüsünden (SSI) yapılan açıklamada, son 24 saatte 1353 kişide Kovid-19 tespit edildiği, ülkede son günlerde 5’inci kez vaka sayısında binlerin üzerine çıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, yüksek vaka sayısının ülkede daha fazla test yapıldığı anlamına geldiği ifade edildi.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Danimarka’da nüfusun yarısının en az bir kez Kovid-19’a karşı test edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka’da, 27 Ocak’tan bu yana toplam 2 milyon 923 bin 556 kişiye, 5 milyon 458 bin 825 test yapıldı, 49 bin 594 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkede şimdiye kadar 36 bin 111 kişi virüsü atlatırken, 728 kişi hayatını kaybetti.

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