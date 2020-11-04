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Sağlık, Koronavirüs

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu Kayseri'de gönüllülere uygulandı

Çin biyoteknoloji firması Sinovac'ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı adayının faz 3 çalışmaları kapsamındaki ikinci dozu, Kayseri Şehir Hastanesinde gönüllü 3 doktora uygulandı.

Murat Asil   | 04.11.2020
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu Kayseri'de gönüllülere uygulandı

Kayseri

Çin biyoteknoloji firması Sinovac'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı adayının faz 3 çalışmaları kapsamındaki ikinci dozu, Kayseri Şehir Hastanesinde gönüllü 3 doktora uygulandı.

Kayseri Şehir Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgına karşı geliştirilen aşının faz 1 ve faz 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından faz 3 çalışmalarına geçildi.

İkinci aşı, hastanenin pandemi yoğun bakım bölümünde çalışan uzman doktorlar Mustafa Asan, Recep Civan Yüksel ve Serhat Aydoğan'a uygulandı.

Aşı için gönüllü olan doktorlardan Asan, önce aşı hakkında birçok araştırma yaptığını belirtti.

İkinci doz aşıyı aldıklarını ve hiçbir olumsuzluk yaşamadıklarını aktaran Asan, şunları kaydetti:

"Aşının geçmiş çalışmalarını inceledim ve başarılı buldum. Virüse karşı koruyucu olduğuna yönelik yayınlar vardı. Yan etkisiyle ilgili olumsuz paylaşımlar görmeyince gönüllü olmaya karar verdim. Virüsün kişilerde nasıl etki göstereceğini bilmiyoruz ama aşının neler yapabileceği hakkında geçmiş çalışmalardan bilgimiz var. Aşının hafif olduğunu, semptomları neredeyse göstermediğini biliyoruz. Koruyucu olduğuna dair yayınlar var."

Recep Civan Yüksel de gönüllü olduğu faz 3 çalışmasının ikinci doz aşısını yaptırdıklarını aktardı.

İki hafta önce ilk dozu aldıklarını ve hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını vurgulayan Yüksel, "Faz 1 ve faz 2 kısmındaki uygulamalar sonucunda aşının güvenli olduğu ortaya çıkmıştı. Bu süreçte hastalığın genç yaşlı ayırmadığını gördük. Bu sebeple bir an önce aşılama programının tamamlanmasına, halkımızın genel aşılamaya geçmesine vesile olmayı istedik." ifadelerini kullandı.


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