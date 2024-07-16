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Dünya

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı Hikmet Hacıyev'e takdim edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yayımladığı "Azerbaycan'ın Sırları" adlı kitap, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'e takdim edildi.

Ruslan Rehimov  | 16.07.2024 - Güncelleme : 16.07.2024
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Azerbaycan'ın Sırları" kitabı Hikmet Hacıyev'e takdim edildi

Bakü

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Cihangir İşbilir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hacıyev'i ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) Asya Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç'in de hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ile Azerbaycan arasında medya alanındaki ilişkiler müzakere edildi.

İşbilir, ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un imzaladığı "Azerbaycan'ın Sırları" kitabını Hacıyev'e takdim etti. Kitabı inceleyen Hacıyev, Altun'a ve İşbilir'e teşekkürlerini iletti.

"Azerbaycan'ın Sırları" kitabında, Türkiye ve Azerbaycan kardeşliği ile Azerbaycan kültürü anlatılıyor.

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