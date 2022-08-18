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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya geldi.
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 18.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres bir araya geldi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar / TCCB

Lviv

Potoçki Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen üçlü zirve, 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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