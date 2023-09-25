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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı

Nahçıvan

Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmenin ardından buradan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.

Boru hattının temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Törenine geçti.

Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren liderler, daha sonra askeri kompleksi gezdi.

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