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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etti.

Zeynep Rakipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu, Mustafa Hatipoğlu  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan'ı kabul etti

New York

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile Türkevi'nde bir araya geldi.

25.09.2024


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Sudan ile ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiğini ve iki ülke arasındaki dayanışmanın güçlenerek süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de giderek ağırlaşan insani krizi önlemek için yardım faaliyetlerinin artırılması gerektiğini, Türkiye'nin Filistinli mazlumların yardımına koşmak için elinden geleni yaptığını belirtti.

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