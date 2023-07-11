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Galatasaray, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden bir araya geldi: Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile stratejik mekanizma kapsamında sıranın devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiğini belirterek, "Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz." dedi.

Zafer Fatih Beyaz, Serkan Kaya  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden bir araya geldi: Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde NATO Liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin başında, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla kendisini arayarak ilettiği tebrik mesajı için Biden'a teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Stratejik mekanizma kapsamında sıranın artık devlet başkanları düzeyinde istişarelere geldiği kanaatindeyim. Bugün NATO marjında bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Bundan önceki buluşmalarımız adeta ısınma turları gibiydi ama şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. Tabii benim için bu yeni süreç beş yıllık bir süreç, şimdi sizde de seçim hazırlıkları var. Bu seçim hazırlıklarıyla birlikte şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın, Biden ile görüşmesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer alıyor.

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