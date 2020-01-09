Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı yapılan toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.