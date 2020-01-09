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İngiltere'de Avam Kamarası Brexit Yasa Tasarısı'nın nihai oylaması için toplandı
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politikaları ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Politikaları Kurulu ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu toplantılarına başkanlık etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı yapılan toplantılar, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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