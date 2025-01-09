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Dünya

Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen depremin ardından 1200'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 4,4'e varan 1200'den fazla artçı sarsıntı yaşandığı bildirildi.

Ayşe İrem Tiryaki  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen depremin ardından 1200'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi

Ankara

Yerel medyadaki haberlere göre yetkililer, merkez üssü Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olan depremin ardından gelen artçı sarsıntılara ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu depremin ardından 1200'den fazla artçı sarsıntı yaşandığını ifade eden yetkililer, en şiddetli sarsıntının 4,4 büyüklüğünde olduğunu kaydetti.

Yetkililer, depremin 61 binden fazla kişiyi yerinden ettiği bilgisini de paylaştı.

Deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 126 kişi hayatını kaybetmiş, 188 kişi yaralanmıştı.

Yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana gelen depremde, 3 binden fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar görmüştü.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının 14 binden fazla personelle sürdüğünü, 407 kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirtmişti.

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