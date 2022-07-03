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Dünya

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Emre Aytekin   | 03.07.2022
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Pekin

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kırgızistan sınırındaki Kızılsu özerk ilinin Akçı ilçesi sınırlarında olduğu belirtildi.

Sincan'da dün bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı Pişan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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