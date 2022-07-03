Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Pekin
Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kırgızistan sınırındaki Kızılsu özerk ilinin Akçı ilçesi sınırlarında olduğu belirtildi.
Sincan'da dün bölgenin güney batısındaki Hotan iline bağlı Pişan ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.