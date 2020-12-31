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Dünya

Çin'in ABD askerine saldırmaları için Afganistan'da devlet dışı aktörlere para önerdiği iddiası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'in bazı devlet dışı aktörlere, Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırması için para teklif ettiği konusunda brifing verdi.

Dildar Baykan   | 31.12.2020
Çin'in ABD askerine saldırmaları için Afganistan'da devlet dışı aktörlere para önerdiği iddiası

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırmaları için devlet dışı aktörlere para teklif ettiği istihbaratına ilişkin bilgilendirildiği iddia edildi. 

Axios internet haber sitesinin üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump 17 Aralık'ta Çin hakkında alınan bir istihbaratla ilgili bilgilendirildi. 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Çin'in bazı devlet dışı aktörlere, Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırması için para teklif ettiği konusunda brifing verdi. 

 İstihbaratın doğruluğu henüz kanıtlanmazken, Trump yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. 

Rusya'nın Taliban'a para teklif ettiği iddiası

New York Times gazetesi, temmuz ayında ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberinde, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat biriminin, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerlerini öldürmeleri için para teklif ettiği iddiasında bulunmuştu.

ABD'li yetkililerin, Rusya'nın Amerikan askerlerini öldürmeleri için militanlara para teklif ettiği istihbaratını, yakalanan Taliban mensuplarının sorgusundan elde ettiği aktarılmıştı.

İstihbaratın, ABD Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile mart ayında paylaşıldığı aktarılan haberde, yönetimin diplomatik nota ile durumun Moskova'ya bildirilmesinden birtakım yaptırımlar uygulanmasına kadar çeşitli seçenekleri görüştüğü kaydedilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, istihbaratın teyit edilmediğini ve bu nedenle de Başkan Trump'a herhangi bir bilgilendirme yapılmadığını öne sürmüştü.


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