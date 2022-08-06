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Dünya

Çin'e ait 49 askeri uçağın, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçtiği bildirildi

Emre Aytekin   | 06.08.2022
Çin'e ait 49 askeri uçağın, Tayvan Boğazı'ndaki "orta çizgi"yi geçtiği bildirildi

Pekin

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ziyaretinin ardından başlattığı askeri tatbikatların ikinci gününde, Çin'e ait 49 askeri uçağın Tayvan Boğazı'nda taraflar arasında fiili deniz ve hava hattını belirleyen "orta çizgi"yi geçtiği ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Ağustos'ta, 24 "SU-30", 7 "J-10", 6 "J-11" ve 10 "J-16" savaş uçağı ile 1 "Y-8 EW" deniz nakliye ve 1 "Y-8ASW" deniz devriye uçağının hattın doğu tarafına geçtiğinin tespit edildiği bilgisi aktarıldı.

Açıklamada, uçakların telsizle uyarıldığı, askeri devriye uçakları ile hava savunma füze sistemlerince takibe alındığı aktarıldı.

Bakanlık, önceki açıklamasında, tatbikatların ikinci gününde, 68 savaş uçağı ve 13 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü, bunlardan bazılarının tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen, itibari "orta çizgi"yi geçtiğini bildirmişti. Ayrıca Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan'ın "kara suları" olarak gördüğü bölgeye düştüğü ifade edilmişti.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda. Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken boğazda güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

Taraflarca resmi olarak tanınmayan "orta çizgi", Çin'deki iç savaşın ardından boğaz ve çevresindeki çatışmaları önlemek için 1955'te ABD tarafından belirlenmişti.


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