Dolar
20.89
Euro
22.49
Altın
1,979.18
ETH/USDT
1,874.40
BTC/USDT
26,963.00
BIST 100
4,959.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin Savunma Bakanı Li, Tayvan'a karşı "güç kullanımını dışlamayacakları" mesajı verdi

Çin Savunma Bakanı Li Şangfu, gemenlik ihtilafı içinde oldukları Tayvan ile yeniden birleşme için, "güç kullanımını dışlamayacaklarını" bildirdi.

Emre Aytekin  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Çin Savunma Bakanı Li, Tayvan'a karşı "güç kullanımını dışlamayacakları" mesajı verdi

Beijing

Bakan Li, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumu Shangri-La Diyaloğu'na katılmak için geldiği Singapur'da mevkidaşı Ng Eng Hen ile görüştü.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey'in görüşmenin ardından Singapur'da basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Li, Çin'in Tayvan ile barışçı birleşmeden yana olduğunu, ancak gerekirse güç kullanmayı "kesinlikle" dışlamayacaklarını vurguladı.

Li, Tayvan'da hükümette olan Demokratik İlerici Parti (DPP) otoritelerinin bağımsızlık için diğer ülkelerden destek almasının kabul edilemeyeceği mesajı verdi.

Sözcü Tan, "Barışçı birleşme için elimizden gelen tüm çabayı samimiyetle göstereceğiz. Ancak DPP otoritelerinin Tayvan'ın bağımsızlığı için dış destek aramasına ve dış güçlerin Tayvan'ı Çin'i çevrelemek için kullanmasına asla müsamaha etmeyecek, güç kullanımını dışlama konusunda kesinlikle söz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çinli Bakan'ın kritik güvenlik forumu öncesinde verdiği mesajın, Singapur'a ve ASEAN üyesi diğer bölge ülkelerine Tayvan odaklı bir cepheleşmede ABD ve Batılı müttefiklerinin yanında olmamaları konusunda bir uyarı olduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Direkt askeri telefon hattı

Çinli ve Singapurlu bakanların görüşmesinde ayrıca, iki ülke bakanları arasında üst düzey askeri yetkililer arasında iletişim için direkt telefon hattı kurulması için çalışma yürütülmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.

Çin ve Singapur, 2019'da imzaladıkları Savunma İlişkileri ve Güvenlik İşbirliği anlaşmasıyla askeri alandaki ilişkilerini derinleştirme kararı almıştı.

İki ülke orduları, Nisan 2023'de, 2021'den bu yana ilk kez ortak askeri tatbikat düzenlemişti. Çin, tatbikat için bir füze fırkateyni ile mayın süpürge gemisini Singapur'a göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci Mehmet Barlas vefat etti
Türk Yıldızları, Türk Hava Kuvvetlerinin 112'nci yılını özel video ile kutladı
TRT World Dijital 44. Telly Ödüllerinden 4 ödülle döndü
Terör örgütünden kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Avusturya Başbakanı Nehammer'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Benzer haberler

Çin Savunma Bakanı Li, Tayvan'a karşı "güç kullanımını dışlamayacakları" mesajı verdi

Çin Savunma Bakanı Li, Tayvan'a karşı "güç kullanımını dışlamayacakları" mesajı verdi

Biden: Yapay zeka gibi gelişen teknolojiler çatışmaların karakterini değiştirebilir

Çin uçağından ABD keşif uçağına Pasifik'te agresif manevra

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'dan, Elon Musk'a "iş yapmaya açığız" mesajı

Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'dan, Elon Musk'a "iş yapmaya açığız" mesajı
Türk üniversite öğrencileri Huawei'in İnovasyon Yarışması'nda derece elde etti

Türk üniversite öğrencileri Huawei'in İnovasyon Yarışması'nda derece elde etti
Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı

Çin, uzay istasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet