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Dünya

Çin: Kur'an yakma eylemleri bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlülüğünü gösterdi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ve ardından gelen benzer eylemlerin, "bazı Batılı siyasetçilerin inanç özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü" gösterdiğini belirtti.

Emre Aytekin   | 02.02.2023
Çin: Kur'an yakma eylemleri bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlülüğünü gösterdi Fotoğraf: Muhammet İkbal Arslan/AA

Pekin

Sözcü Mao, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir." dedi.

Avrupa'da bazı siyasetçilerin Kur'an- Kerim nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, "Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.


Mao, Çin'in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

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