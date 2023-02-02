Çin: Kur'an yakma eylemleri bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlülüğünü gösterdi
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsveç'te, aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ve ardından gelen benzer eylemlerin, "bazı Batılı siyasetçilerin inanç özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü" gösterdiğini belirtti.
Pekin
Sözcü Mao, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, "Dini inanç özgürlüğüne saygı, uluslararası toplumun yaygın kabulüdür. Müslümanların inancına ve dini duygularına saygı gösterilmelidir." dedi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kur'an-ı Kerim'e saldıran Paludan ve Wagensveld hakkında soruşturma başlattı
Avrupa'da bazı siyasetçilerin Kur'an- Kerim nüshalarını yakma eylemlerine ilişkin haberleri izlediklerine işaret eden Mao, "Bu vakalar, dini inanç özgürlüğüne saygılı olduğunu iddia eden bazı Batılı siyasetçilerin ikiyüzlüğünü gösteriyor." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Mao, Çin'in uygarlıklar arasında diyaloğu savunduğunu, Müslümanların ve diğer dini grupların inanç özgürlüklerinin korunması için İslam ülkeleriyle çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.