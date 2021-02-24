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Dünya

Çin: İran nükleer meselesine ilişkin gelişmeler kritik bir noktada

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran’ın nükleer meselesine ilişkin gelişmelerin kritik bir noktada olduğunu belirterek ABD’nin bu ülkeye yaptırımları kaldırmasının, bu meseledeki tıkanıklığın aşılmasında önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 24.02.2021
Çin: İran nükleer meselesine ilişkin gelişmeler kritik bir noktada

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, İran nükleer meselesinin mevcut durumda kritik bir noktada bulunduğunu ve fırsatlar ve meydan okumaların bir arada olduğunu belirtti.

Vang "Çin öteden beri ABD tarafının kapsamlı nükleer anlaşmaya dönmesinin ve İran’a yaptırımları kaldırmasının nükleer meselesindeki açmazın kırılabilmesi konusunda önemli bir nokta olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

Vang ayrıca İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasında iki gün önce uzlaşının sağlanması konusunda tarafları takdir ettiklerini belirtti.

Uzlaşının samimi bir şekilde uygulanmasını arzu ettiklerinin söyleyen Vang diğer taraflara bu doğrultuda olumlu rol oynamaları çağrısında bulundu.

UAEA Başkanı Rafael Grossi, 22 Şubat'ta İranlı yetkililerle yaptığı görüşmede geçici uzlaşı sağlandığını, Ajansın bu ülkedeki temel doğrulama ve izleme faaliyetlerini 3 ay daha sınırsız sürdüreceğini duyurmuştu.

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