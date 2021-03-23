Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, 24-26 Mart'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.