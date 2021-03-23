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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg , Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı" sonrası basın toplantısı düzenliyor. -
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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin, 24-26 Mart'ta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Muhammet Tarhan   | 23.03.2021
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 24-26 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Açıklamada, "Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası güncel konular ele alınacaktır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.

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