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Dünya

Cibuti'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Gökhan Kavak   | 13.04.2021
Cibuti'de göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Nairobi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Yemen Sözcüsü Olivia Headon, dün alabora olan teknedeki yolcuların iç çatışma ve ekonomik sıkıntılarla mücadele eden Yemen'den yola çıktığını açıkladı.

Headon, teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cibuti'de göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu kaydetmiş ve teknenin insan tacirleri ve kaçakçılara ait olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından 3 Mart'ta denize atılan 80 göçmenden 20'si hayatını kaybetmişti.

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