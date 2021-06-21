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Dünya

Cezayir'de bir TV kanalının yayını 'Fransız sömürge döneminin sembol ismine hakaret' gerekçesiyle durduruldu

Cezayir yönetimi, devletin kurucu liderleri arasında sayılan Emir Abdulkadir’e hakaret ettiği gerekçesiyle "El-Hayat" televizyon kanalının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldı.

Ebu Bekir Aşkın   | 21.06.2021
Cezayir'de bir TV kanalının yayını 'Fransız sömürge döneminin sembol ismine hakaret' gerekçesiyle durduruldu

Cezayir

Cezayir resmi ajansı APS'de yer alan habere göre, ülkede uydu kanallarının faaliyetlerini izlemekle görevli İşitsel ve Görsel Otorite Kurumu konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, "tarihi sembole hakaret ettiği" için El-Hayat kanalının faaliyetlerine geçici süreliğine ara verildiği belirtildi.

Kurum, kararın, kanalda yayınlanan bir programa katılan eski milletvekilinin "mücahitlere karşı yaptığı hakaretlerin (Fransa sömürgesine karşı mücadele edenler)" ardından geldiğini vurguladı.

Eski Milletvekili Nureddin Ayet Hammude, 18 Haziran’da kanalda katıldığı bir tartışma programında ülkenin kurucuları arasında sayılan Emir Abdulkadir’i "ihanet ve ülkeyi Fransa ordusuna teslim etmekle" suçlamıştı.

Hamude’nin açıklamaları ülkede tartışmalara neden olmuştu.

El-Hayat yönetimi, olay sonrası yaptığı yazılı açıklamada, söylemlerin Hamude’nin şahsi görüşleri olduğunu ve kanalın duruşunu yansıtmadığını kaydetmişti.

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