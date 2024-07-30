Dolar
33.08
Euro
35.82
Altın
2,410.67
ETH/USDT
3,283.00
BTC/USDT
66,075.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir'de 9 vilayetteki orman ve tarım alanlarında çıkan 13 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Hassen Djebril, Mahmut Geldi  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Fazil Abd Erahim/AA

Cezayir

Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ülkede çıkan yangınlar ve söndürme çalışmalara ilişki bilgi verdi.

Ülkenin 9 vilayetindeki orman ve tarım alanlarında yangınlar çıktığı aktarılan açıklamada, sivil savunma ekiplerinin 13 yangını söndürme çalışmalarını sürdürdüğüne işret edildi.

Açıklamada, ekiplerin 8 yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Cezayir’in Tunus sınırındaki Suk Ahras şehri yakınlarında 17 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangın, iki ülke itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla söndürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir'de 9 vilayette çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor

Cezayir, Fransa'nın Batı Sahra'yla ilgili adımına karşı Paris Büyükelçisini geri çekme kararı aldı

Olimpiyat açılışında Cezayir kafilesi, Paris’te katledilen Cezayirlileri Sen Nehri'ne gül atarak andı

BMGK üyeleri, Gazze'de UNRWA'ya yönelik saldırılara karşı uyardı

BMGK üyeleri, Gazze'de UNRWA'ya yönelik saldırılara karşı uyardı
Cezayir'de son 24 saatte ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangın söndürüldü

Cezayir'de son 24 saatte ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 26 yangın söndürüldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet