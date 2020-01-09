Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
117,465.90
Altın
1,550.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa'da protestolar sürüyor
logo
Dünya

Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Cezayir ve İtalya, Libya'daki savaşın barışçıl çözüme kavuşması için ateşkesin sağlanması ve siyasi sürecin başlatılması çağrısında bulundu.

Ali Semerci   | 09.01.2020
Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Algeria

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen İtalya Dışişleri ve Uluslararası İş birliği Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Bukadum, İtalya ile ülkesi arasında, Libya'daki krizi barışçıl siyasi yollarla çözmek için şart olan ilkeler konusunda çok iyi koordinasyon bulunduğunu söyledi.

Bukadum, "Biz, herhangi bir askeri müdahaleyi reddediyoruz. Silahların naklinin yasaklanmasını ve özellikle komşu ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğiyle, uluslararası yasalara saygı duyularak, tüm Libyalılar arasında müzakerelerin başlatılmasını talep ediyoruz." dedi.

Cezayirli bakan, İtalya'ya, ülkesinin ateşkesin desteklenmesi için bölgesel ortaklar ve kilit aktörlerle oynadığı role verdiği destek için teşekkür etti.

Di Maio da Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra, Türkiye ile Mısır'ın, Libya'daki taraflar arasındaki savaşın durması için istekli olduğunu gördüğünü belirtti.

İtalyan bakan, "Herkes ateşkes konusunda hemfikir. Şimdi bu krize uygun çözüm bulmak için herkesin aynı masaya oturması gerekiyor." diye konuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Cezayir ve İtalya arasındaki görüşmede enerji, yeni teknolojiler, turizm, yasa dışı göç ve diğer bölgesel ile uluslararası hususlarda, ikili iş birliğinin ele alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor

Benzer haberler

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı: Ateşkes sağlanması Hafter’e bağlı

Rusya'nın Libya Temas Grubu Başkanı: Ateşkes sağlanması Hafter’e bağlı

Libya’daki darbeci lider Hafter ateşkes çağrısı karşısında sessizliğini koruyor

Cezayir ve İtalya'dan Libya'da ateşkes çağrısı

Hafter milislerinin yerinden ettiği Libyalılar evlerine dönmeyi bekliyor

Hafter milislerinin yerinden ettiği Libyalılar evlerine dönmeyi bekliyor
Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun

Libya Devlet Yüksek Konseyi Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısından memnun
İtalya Mısır'daki Libya toplantısının sonuç bildirisine imza atmadı

İtalya Mısır'daki Libya toplantısının sonuç bildirisine imza atmadı