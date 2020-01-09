Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa çok tehlikeli bir cevap alır
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, General Süleymani'nin öldürülmesi ve ardından ülkesinin Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıyı hatırlatarak, "ABD'nin başka bir hata yapması durumunda çok sert cevapla karşılaşacağını" söyledi.
İstanbul
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ayn el-Esed'deki ABD üslerine düzenledikleri saldırının Birleşmiş Milletler'in 51. Maddesi'ne uygun olduğunu belirtti.
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ABD'nin bölgedeki faaliyetlerini "terör girişimleri" olarak değerlendiren Ruhani, "ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır." ifadelerini kullandı.
Ruhani, Avrupa ülkelerinin vaatlerini yerine getirmeleri durumunda İran'ın da nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getireceğini kaydetti.
"Nükleer anlaşma korunmalı"
İngiltere Başbakanı Johnson ise konuşmasında, son bir haftada meydana gelen olaylardan duyduğu endişeyi dile getirerek, tarafları tansiyonu düşürmeye davet etti.
Johnson, Londra-Tahran ilişkilerinin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu ve uluslararası güvenliğin güçlenmesi için nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.