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Fransa'da protestolar sürüyor
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Dünya

Fransa'da grevler yüzünden sosyal kaos sürüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler devam ederken kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar günlük yaşamı felç ediyor.

Yusuf Özcan   | 09.01.2020
Fransa'da grevler yüzünden sosyal kaos sürüyor Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Paris

Fransa'da grevler yüzünden sosyal kaos sürüyor

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36'ıncı gününe girdi. Genel Emek Konfederasyonu'nun (CGT) çağrısıyla başkent Paris'te düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. ( Dursun Aydemir - Anadolu Ajansı )


Son 34 yılın en uzun süren grevi, Paris başta olmak üzere Fransa'nın büyük kentlerinde Fransızların mağduriyetine oluyor. Özellikle kamu, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde ciddi sorunlar meydana geliyor. Başkentin çok sayıdaki sokakları, toplanmayan çöplerin bulunduğu konteynerler ile dolu. 

Paris'te metro hatlarının büyük bölümü çalışmazken diğer hatlarda belirli saatlerde seferler yapılıyor. Ülkedeki tren seferlerinde de ciddi aksamalar yaşanıyor. Başkentte ve çevresinde yollarda yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşuyor.

Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 36 gündür devam ediyor. İçişleri Bakanlığına göre bugün öğretmenlerin yüzde 16-19'u greve gitti. Sendikalara göre ise bu oran yüzde 40-50 civarında gerçekleşti. 

Bugün Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı gösteriler düzenleniyor. Eylemler nedeniyle Paris'te çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı. 

"Emeklilik sistemine tek bir düzen getirilecek"

Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.

Başbakan Edouard Philippe, emeklilik sistemine tek bir düzen getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti. 

Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Greve gidenler arasında Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, nakliye şoförleri, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF ve otomotiv üreticisi Renault personeli ile rafineri çalışanları bulunuyor.

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