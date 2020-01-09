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Dünya

Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı 'TürkAkım nedeniyle' azaldı

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü Şirketi Başkanı Makogon, TürkAkım nedeniyle Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatının yıllık 15 milyar metreküp azalacağını belirterek, "Yıllık 450 milyon dolarlık geliri artık elde edemeyeceğiz." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 09.01.2020
Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı 'TürkAkım nedeniyle' azaldı

Kiev

Ukrayna Gaz İletim Sistemi Operatörü Şirketi Başkanı Sergey Makogon, başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında, dün açılışı yapılan TürkAkım doğal gaz boru hattına dair değerlendirmelerde bulundu.

TürkAkım’ın faaliyete geçmesiyle Ukrayna üzerinden Balkanlar'da yalnızca Romanya ve Moldova’ya Rus gazı sevkiyatı yapıldığına işaret eden Makogon, “1 Ocak’tan itibaren, Ukrayna üzerinden sevk edilen Rus gazı azaldı.” diye konuştu.

Türkiye, Bulgaristan ve bazı başka ülkelerin artık gazı Ukrayna üzerinden almadıklarını anlatan Makogon, “Ukrayna üzerinden Rus gazı sevkiyatı yıllık 15 milyar metreküp azalacak. Yıllık 450 milyon dolarlık geliri de artık elde edemeyeceğiz.” dedi.

Mevcut altyapıyı kullanmak için yeni fırsatlar aradıklarını belirten Makogon, “Ukrayna’ya Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye üzerinden günlük 15,8 milyon metreküplük sevkiyat için bir koridor kurulabilir.” şeklinde konuştu.

Rus gazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından gerçekleştirilmişti.

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