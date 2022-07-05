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Dünya

Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor

Cezayir, Fransa'nın Afrika kıtasındaki en karanlık sömürge geçmişine karşı 8 yıl boyunca süren ve yaklaşık 1,5 milyon evladını kaybettiği bağımsızlığının 60’ıncı yılını kutluyor.

Esat Fırat   | 05.07.2022
Cezayir, Fransa'dan ağır bedel ödeyerek kazandığı bağımsızlığının 60. yılını kutluyor

Oran

Cezayir'in Fransa’dan 5 Temmuz 1962’de kazandığı bağımsızlığının 60’ıncı yıl dönümü kutlamalarının ana adresi başkent Cezayir’deki Tahrir Caddesi oldu.
Silahlı Kuvvetlerin son 33 yılın en büyük askeri geçit töreninin başladığını top atışlarıyla duyurduğu törende, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Genelkurmay Başkanı Said Şankariha ile birlikte selamlamada bulundu.

Daha önce trafiğe kapatılan Tahrir Caddesi, askeri yürüyüşlere, hava ve kara savaş araçlarının geçitlerine sahne oldu.

Dünyadaki en büyük üçüncü cami olan Cezayir Camisi’nin de bulunduğu Tahrir Caddesi’nde yapılan kutlamalar devlet televizyonundan canlı yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun, kutlama töreninin açılışında yaptığı konuşmada, Cezayir’in şehitlerine sadakat noktasında görkemli bir gün yaşadığını belirtti.

Cezayir ordusunun ülkenin kalkanı olduğunu, başarılarından gurur duyduğunu ve takdir ettiğini belirten Tebbun, Cezayir halkının ordusunun yanında olduğunu kaydetti.

Tebbun, Cezayir halkına ülkenin modernleşmesi ve yenilenmesine katkıda bulunma çağrısı yaparak, kutlama törenlerine katılan devlet başkanlarına, ülke temsilcilerine ve Cezayir’de bulunan diplomatik misyon temsilcilerine teşekkür etti.

Türkiye’yi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu temsil etti

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Etiyopya Cumhurbaşkanı Sahle Work Zewde, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile Kongo Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso’nun katıldığı kutlama törenlerinde Türkiye’yi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu temsil etti.

Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş’ın da yer aldığı törene, Hamas lideri İsmail Heniyye ile çeşitli ülkelerin bakan ve temsilcileri de katıldı.

Fransa’nın Cezayir işgali

Fransa’nın Cezayir'deki sömürgesi 5 Temmuz 1962'de, 132 yıl süren bir işgalin ardından son buldu.

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi ülkenin servetini yağmalaması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

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