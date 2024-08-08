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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

CENTCOM Komutanı Kurilla, İran ile gerilimin gölgesinde yeniden İsrail'e geldi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, İran ile gerilimin devam ettiği dönemde yeniden İsrail'i ziyaret ettiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
CENTCOM Komutanı Kurilla, İran ile gerilimin gölgesinde yeniden İsrail'e geldi

Ankara

Yerel basında yer alan haberde, CENTCOM komutanı Kurilla'nın İsrail'e geldiği belirtildi.

Kurilla'nın ziyareti kapsamında İsrailli askeri yetkililerle bir araya gelmesinin beklendiği ifade edildi.

Haberde Kurilla'nın bu hafta İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkati çekildi.

Son olarak 5 Ağustos'ta İsrail'i ziyaret eden Kurilla, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya gelmişti.

CENTCOM'dan bugün yapılan açıklamada, İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri'ne ait F-22 savaş uçaklarının Orta Doğu'ya gönderildiği duyurulmuştu.

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