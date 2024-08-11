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Dünya

Celine Dion, Titanik filminin şarkısını mitinginde izinsiz kullandığı gerekçesiyle Trump'a tepki gösterdi

Şarkıcı Celine Dion, efsanevi Titanik filminin unutulmayan "My Heart Will Go On" şarkısını mitinginde izinsiz kullandığı gerekçesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Celine Dion, Titanik filminin şarkısını mitinginde izinsiz kullandığı gerekçesiyle Trump'a tepki gösterdi

Ankara

Celine Dion'un menajerlik ekibi ve Sony Music Kanada, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Montana eyaletinde düzenlenen mitingde Trump sahneye çıkmadan önce Dion'un seslendirdiği, Titanik filminin şarkısı "My Heart Will Go On"un çalınmasına tepki gösterildi.

Şarkının izinsiz kullanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bu durumu onaylamamaktadır." ifadesine yer verildi.

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