Celine Dion, Titanik filminin şarkısını mitinginde izinsiz kullandığı gerekçesiyle Trump'a tepki gösterdi
Şarkıcı Celine Dion, efsanevi Titanik filminin unutulmayan "My Heart Will Go On" şarkısını mitinginde izinsiz kullandığı gerekçesiyle eski ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.
Ankara
Celine Dion'un menajerlik ekibi ve Sony Music Kanada, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, Montana eyaletinde düzenlenen mitingde Trump sahneye çıkmadan önce Dion'un seslendirdiği, Titanik filminin şarkısı "My Heart Will Go On"un çalınmasına tepki gösterildi.
Şarkının izinsiz kullanıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu kullanıma hiçbir şekilde izin verilmemiştir ve Celine Dion bu durumu onaylamamaktadır." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.