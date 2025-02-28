Dolar
36.52
Euro
38.03
Altın
2,846.88
ETH/USDT
2,224.70
BTC/USDT
83,882.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak Bursa Ulu Camii’nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor
logo
Dünya

Çekya’da benzol taşıyan tren vagonlarında büyük yangın çıktı

Çekya’nın Olomouc bölgesine bağlı Hustopece nad Becvou yakınlarında, benzol taşıyan beş tren vagonunda büyük bir yangın çıktı.

28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Çekya’da benzol taşıyan tren vagonlarında büyük yangın çıktı

Olomouc

Çek İtfaiye Teşkilatı, yangın nedeniyle özel alarm seviyesi ilan etti.

Yangını kontrol altına almak için toplam 29 itfaiye ekibi görevlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı
Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda kamu diplomasisi ve stratejik iletişim konuşuldu
Sadakataşı Derneği ramazanda Lübnan ve Suriye'de 900 aileye yardımda bulunacak
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 15 zanlı tutuklandı
Adnan Oktar ve 18 sanığın "resmi belgede sahtecilik/kaçakçılık" davasında yeniden karar

Benzer haberler

Libya'nın kuzeybatısında 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni belirsizliğini koruyor

Libya'nın kuzeybatısında 100'den fazla evde çıkan yangınların nedeni belirsizliğini koruyor

Çekya’da benzol taşıyan tren vagonlarında büyük yangın çıktı

Başakşehir'de seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu

Kastamonu'da çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi, 50 hayvan telef oldu
Fransa'da DİTİB'in derneğine kundaklama şüphesi

Fransa'da DİTİB'in derneğine kundaklama şüphesi
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda afete karşı "7/24" güvenlik

Elazığ Atatürk Stadyumu'nda afete karşı "7/24" güvenlik
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet