Çekya’da benzol taşıyan tren vagonlarında büyük yangın çıktı
Çekya’nın Olomouc bölgesine bağlı Hustopece nad Becvou yakınlarında, benzol taşıyan beş tren vagonunda büyük bir yangın çıktı.
Olomouc
Çek İtfaiye Teşkilatı, yangın nedeniyle özel alarm seviyesi ilan etti.
Çekya'nın Olomouc bölgesinde, Hustopece nad Becvou yakınlarında benzol yüklü beş tren vagonu alev aldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) February 28, 2025
• Yangın nedeniyle özel alarm seviyesi ilan edildi
• Ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyorhttps://t.co/S2HvHIpvzI pic.twitter.com/RKjA98OR21
Yangını kontrol altına almak için toplam 29 itfaiye ekibi görevlendirildi.