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Dünya

Cammu Keşmir’de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 2 direnişçi ve 2 sivil öldü

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 2 sivil ve 2 direnişçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 16.11.2021
Cammu Keşmir’de güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada 2 direnişçi ve 2 sivil öldü

Ankara

Polis Genel Müfettişi Vijay Kumar, yaptığı açıklamada, Srinagar kentinde bir iş merkezinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çatışma çıktığını belirtti.

Kumar, çatışmada 2 direnişçinin öldürüldüğü ve 2 sivilin de yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Cammu Keşmir'e bağlı Pulwama'da 14 Şubat 2019'da Hint polis teşkilatına bağlı milis güçlerinin konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker ölmüştü.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

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