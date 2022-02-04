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Dünya

Büyükelçi Fırat: Polonya'da Türk varlığı hissediliyor

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, ticaret ve turizm başta olmak üzere birçok alanda iş birliği yapılan Polonya'nın, gelecek yıllarda Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki en önemli ortaklarından olacağını söyledi.

Hüseyingulu Hüseyinzade   | 04.02.2022
Büyükelçi Fırat: Polonya'da Türk varlığı hissediliyor

Varşova

Fırat, Polonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde yürütülen çalışmalar ve hedefler hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, Polonya ile ilişkilerin tesis edilmesinin de 100. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Fırat, 2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 8,5 milyar dolara çıktığını, 2022'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koyulan 10 milyar doları hedefine yaklaşmasının beklendiğini kaydetti.

"Polonya'da Türk varlığı hissediliyor"

Fırat, gelecek yıllarda Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki en önemli ortaklardan birinin Polonya olacağını vurgulayarak Kovid-19 salgınının ilk yılında 150 bine düşen turist sayısının, 2021'de 600 bine yükseldiğini ifade etti.

Büyükelçi Fırat, "2022'de 1 milyona yakın turisti ülkemizde ağırlayabileceğimizi düşünüyoruz. Bundan sonra Polonyalılar için birinci destinasyon Türkiye olacaktır." diye konuştu.

Fırat, Polonya ile Türkiye arasında karşılıklı yatırımların her sektörde gelişmekte olduğuna, özellikle altyapı, inşaat ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin büyük potansiyel arz ettiğine işaret etti.

Polonya'daki büyük alt ve üstyapı projelerine Türk inşaat şirketlerinin "yoğun" ilgi gösterdiğini belirten Fırat, "Polonya'da metro, havalimanı, lojistik merkezler, otoyol, otel gibi birçok potansiyel alanda inşaat işlerinde giderek Türk varlığı hissediliyor." dedi.

"Türk öğrencilerin AB'de en fazla tercih ettiği ülke Polonya"

Büyükelçi Fırat, Türk öğrencilerin de AB'de en fazla tercih ettiği ülkenin Polonya olduğunu söyledi.

Fırat, "4 bin 500'ü Erasmus plus programıyla olmak üzere toplam 6 bin Türk öğrenci 2021 yılında Polonya'da eğitim gördü. Daha yüksek sayıda Polonyalı öğrencinin de Türkiye'ye gitmesi için çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Fırat, 600 yılı aşan diplomatik ilişkilerin meyvesini verdiğini belirterek, stratejik ortak Polonya'ya 2022'de önemli üst düzey ziyaretlerin gerçekleşeceğini, benzer şekilde Polonya’dan Türkiye'ye üst düzey ziyaretlerin olacağını ifade etti.

Fırat, ziyaretlerle ilgili "Yol haritamız hazır. Uygulama aşamasındayız." diye konuştu.

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