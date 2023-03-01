Büyükelçi Acarsoy: Gıdaya erişim hiç kimsenin mahrum bırakılmaması gereken temel bir haktır
Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Alparslan Acarsoy, "Gıdaya erişim, hiç kimsenin mahrum bırakılmaması gereken temel bir haktır. Ticaret küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor." dedi.
Cenevre
Acarsoy, Başkanlığını yaptığı DTÖ Tarım Komitesi Özel Oturumu (CoASS) toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
CoASS Başkanlığı görevine 27 Ocak'ta atandığını belirten Acarsoy, Komite'nin, tarım ticareti kurallarında reform yapma sorumluluğuyla görevlendirildiğini, bu sebeple gıda güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunma noktasında önemli bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade etti.
Acarsoy, tarım müzakerelerinde genel amacın "ailelerin masalarına yiyecek koymasını sağlamak" olduğunun altını çizerek, "Dünya Gıda Programına (WFP) göre 2022'de 79 ülkede rekor seviyede, 349 milyon insan gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı. Bu, pandemi öncesi seviyelere göre yaklaşık 200 milyon kişilik bir artışı temsil ediyor. Gıdaya erişim, hiç kimsenin mahrum bırakılmaması gereken temel bir haktır. Ticaret küresel gıda güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor. Şu anda ticaret, dünyadaki altı kişiden birinin veya insanlığın yüzde 17'sinin beslenmesine yardımcı oluyor. İklim değişikliği tarımsal üretkenliği ve üretim modellerini etkilediğinden bu rolün artması kaçınılmazdır." diye konuştu.
Kurallara dayalı, açık, adil, öngörülebilir ve esnek bir uluslararası ticaret sisteminin önemine işaret eden Acarsoy, bunun, gıdanın ekonomik, sürdürülebilir, verimli bir şekilde üretilmesi ve ihtiyacı olan insanlara ulaşmasını sağlamak açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.
Acarsoy, ticaret kurallarının mevcut zorluklar karşısında yeni bir bakış gerektirdiğini, tarıma ilişkin anlaşmanın ise neredeyse 30 yıllık olduğunu ve güncellenmesi gerektiğini ifade etti.
Herkes için gıda güvenliğini sağlamak, yoksulluğu azaltmak, kırsal kalkınmayı desteklemek ve daha sürdürülebilir gıda sistemlerine doğru ilerlemek için tarımsal ticaret kurallarında bu reformdan çok daha fazlasının yapılması gerektiğini dile getiren Acarsoy, bu noktada zamanın çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
"DTÖ üyelerinin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından eminim"
Acarsoy, Tarım Müzakereleri Özel Oturum Başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerde nasıl ilerleme kaydedecekleri ve Şubat 2024'te yapılacak 13. Bakanlar Konferansı'nda (MC13) nasıl olumlu sonuçlar elde edebilecekleri hususunda üyelerle istişarelere başladığını söyledi.
Tarım müzakerelerinde ilerleme kaydedilmesinin zorunlu olduğunun göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Acarsoy, şunları ifade etti:
"27 Mart haftasında önemli konuları tartışmaya başlamak ve müzakerelerde nasıl ilerleme sağlayabileceğimizi araştırmak üzere komite toplantısıyla birlikte bir dizi seminer düzenlemeye karar verdim. Ayrıca üyeleri, MC13'te olumlu sonuçlar elde etmemize yardımcı olabilecek oydaşma oluşturmak amacıyla birbirleriyle etkileşime geçmeye ve birbirlerini dinlemeye davet ettim. DTÖ üyelerinin ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarından ve Şubat 2024'teki MC13'te bir anlaşmaya varacaklarından eminim. Bu da müzakerelerde ileriye doğru önemli bir adım olacaktır. Kendi adıma, bu önemli görevi yerine getirmek için tüm üyelerle birlikte çalışmaya kararlıyım."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.