Euro
8.55
Dolar
7.05
BIST 100
1,556.06
Altın
1,842.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Akar açıklamalarda bulunuyor Milli Savunma Bakanı Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’un katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" başladı
logo
Dünya

Burma İnsan Hakları Ağı, ABD'nin Myanmar'da darbecilere yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

BHR'den yapılan açıklamada, Biden yönetiminin girişiminin Myanmar'daki darbeye "gereken karşılık" olduğu belirtildi.

Nuri Aydın   | 11.02.2021
Burma İnsan Hakları Ağı, ABD'nin Myanmar'da darbecilere yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

Ankara

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), ABD Başkanı Joe Biden'ın Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı almasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

BHR'den yapılan açıklamada, Biden yönetiminin girişiminin Myanmar'daki darbeye "gereken karşılık" olduğu belirtildi.

Açıklamada, Biden'ın sivil yönetime darbe yapan askerlere yaptırımlarının BHR'yi cesaretlendirdiği ve Arakan'ın daha iyi bir demokrasiye kavuşmasına yardımcı olmak için daha fazla çabanın sarf edilmesinin beklenildiği kaydedildi.

ABD'nin askeri cuntaya yönelik yaptırımlarının genişletilmesi çağrısı yapılan açıklamada, Washington yönetiminden darbe karşıtı gösterilere ve organizatörlere destek vermesi istendi. Ordunun ülke üzerindeki gücü ve hakimiyetini artırmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Öte yandan açıklamada, görüşlerine yer verilen BHR İcra Direktörü Kyaw Win, söz konusu yaptırım kararına ilişkin "Arakan'a gerçek bir demokrasi getirilmesine yardımcı olmak için ileriye doğru atılmış önemli bir adım" değerlendirmesinde bulundu.

Win, 2008 anayasasının Arakan'daki gerçek bir demokrasiye kavuşmasını engellediği yorumunu yaparken "ABD'nin de protestocuların taleplerini duyması ve ordunun kontrolü ele geçirmesine izin veren temel meseleleri ele alması önemli. 2008 anayasası ordunun yarı sivil bir hükümet sırasında gücünü korumasına izin verdi. Bu kaldırılmalı ve ABD bunu taleplerine dahil etmelidir." ifadelerini kullandı.

Biden, dün, darbeyi yapan askeri liderlere, onların iş ortaklarına ve aile üyelerine yaptırım uygulanmasına dair başkanlık kararnamesini onayladığını duyurmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınadı. Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında geldi. ABD Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine aldı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulundu. Ordu, bazı kentlerde sıkıyönetim kararı aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB ülkeleri 'aşı pasaportu' konusunda bölünmüş durumda
Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis’te Kovid-19 tedbirlerini savundu
Filistin halkının aşı mağduriyeti
Sağlık çalışanları için ikinci doz, 70 yaş üstü için ilk doz aşı uygulaması başladı
Kovid-19'u yenen Dr. Çetinsu: Yer ayaklarımın altından çekiliyor gibi oluyordu

Benzer haberler

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar 5. gününde devam etti

Myanmar'da darbe karşıtı protestolar 5. gününde devam etti

Burma İnsan Hakları Ağı, ABD'nin Myanmar'da darbecilere yaptırım kararını memnuniyetle karşıladı

Ruhani: ABD'nin yeni yönetiminden henüz iyi niyet ve farklı tutum görmedik

ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor

ABD ve Çin'e kuru kayısı ihracatının artırılması hedefleniyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan'a 'savunmasını güçlendirme' desteği

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Suudi Arabistan'a 'savunmasını güçlendirme' desteği
Japonya ve ABD, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere şiddeti kınadı

Japonya ve ABD, Myanmar'da askeri darbeyi protesto eden göstericilere şiddeti kınadı