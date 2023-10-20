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Dünya

Bulgaristan, Türkiye ve Romanya, Karadeniz’de mayın arama operasyonu düzenleyecek

Bulgaristan Savunma Bakanı Todor Tagarev, Bulgaristan, Türkiye ve Romanya'nın yakın zamanda Karadeniz'de mayın arama operasyonu düzenleyeceğini söyledi.

Ihvan Radoykov  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Bulgaristan, Türkiye ve Romanya, Karadeniz’de mayın arama operasyonu düzenleyecek

Sofya

Bakan Tagarev, başkent Sofya’da düzenlenen “Ukrayna’da Barışın Kazanılması” konulu uluslararası konferansın bir konuşma yaptı.

Tagarev, Karadeniz’de komşu olan Bulgaristan, Türkiye ve Romanya’nın mayın arama çalışmalarında eşgüdümlü hareket ettiklerini bildirdi.

"Yakın zamanda Bulgaristan, Türkiye ve Romanya, Karadeniz’de ortak mayın arama operasyonu başlatacak" diyen Tagarev, "Operasyon başlamadan önce çok ufak bazı detayların somutlaştırılması gerekiyor. Bu operasyon ülkelerimizin karasularındaki güvenliği artıracak." ifadelerini kullandı.

Tagarev, mayın temizleme çalışmalarına Ukraynalı güçlerin katılımının öngörülmediğini de kaydetti.​​​​​​​

"En büyük tehdit Rusya'dır"

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Tagarev, "Bulgaristan’ın milli güvenliği için en büyük tehdit Rusya’dır." dedi.

Tagarev, Rusya’nın saldırgan bir ülke olduğunu, 2008'de Gürcistan’a saldırdığını, 2014'de Kırım’ı ilhak ettiğini ve 2022'de de Ukrayna’ya savaş açtığını söyledi.

Rusya'nın Karadeniz'de de istikrarı bozduğunu ileri süren Tagarev, "Rusya, bizim Münhasır Ekonomik Bölgemizde tatbikatlar düzenleyerek, Karadeniz’de serbest trafiği zedeliyor." diye konuştu.

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